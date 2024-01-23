UK Steel: Elektrik ark ocağına geçiş çelik sektörünün ürün portföyünü sınırlamayacak

Salı, 23 Ocak 2024 11:07:33 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel elektrik ark ocağına dayalı çelik üretimine geçişin artık ülkenin tüm çelik kalitelerini üretme kapasitesini sınırlamasının beklenmediğini belirtti. Elektrik ark ocakları hammadde karışımının yönetimiyle daha önce yalnızca yüksek fırınlarda imal edilebilen çeşitli çelik ürünleri üretebiliyor.

İngiltere’de elektrik ark ocağıyla faaliyet gösteren üreticilerin tüm çelik kalitelerini üretmesi tarihsel olarak zorlu bir süreçti ancak çelik üreticileri teknolojik ilerlemeler sayesinde ve pik demiri veya doğrudan indirgenmiş demiri farklı miktarlarda karıştırarak bu zorlukları bertaraf ediyor, hurda kalıntılarını seyreltebiliyor ve ürün portföyünü önemli ölçüde genişletebiliyor. Ayrıca hurda tedarikine uygulanan sıkı kontroller ve hurda ayırmaya yönelik geliştirilen teknoloji elektrik ark ocağında kullanılan hammadeler arasında istenmeyen elementlerin bulunmasını önlüyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK yüksek fırınları kapatarak Port Talbot tesisini karbondan arındırma planını sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak UK Steel’in Genel Direktörü Gareth Stace, “Bu açıklama düşük çelik talebi, gerileyen fiyatlar ve artan maliyetlerle çelik piyasasının mevcut durumunda faaliyet göstermenin zorluğunu ortaya koyuyor. İngiltere çelik sektörü kritik bir dönüm noktasında. Güçlü, dayanıklı, düşük karbonlu bir ekonomi inşa etmek için yerel bir çelik sektörüne ihtiyacımız var ancak sektör karbondan arındırma çalışmalarını on yıldan biraz daha uzun bir sürede tamamlama yolunda ciddi zorluklarla karşı karşıya. Önümüzdeki birkaç yıl geleceğimizi belirleyecek ve hükümetin İngiltere çelik sektörünü destekleme vaadini sürdürmesi gerekiyor. Rekabetçi elektrik fiyatları sunma, kamunun yeşil çelik alımlarını artırma ve İngiltere çelik sektörünü destekleyen bir ticaret rejimi sağlama taahhütlerini hızlandırma zamanı geldi,” dedi.