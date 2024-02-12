İngiltere yerel üretimin azalacağı beklentisiyle sıcak rulo sac ithalatından bir süre vergi almayabilir

Pazartesi, 12 Şubat 2024 10:41:09 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA) yerel sıcak haddelenmiş ürünler ve sıcak rulo sac üretiminde öngörülen düşüşü dengelemek için söz konusu ürünlere yönelik önlemleri askıya alma ve vergiye tabi kota incelemeleri başlattığını açıkladı.

İncelemeler Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK’in elektrik ark ocaklı çelik üretimine geçiş kapsamında Port Talbot tesisindeki iki yüksek fırınını kapatma planı üzerine başlatıldı. Şirketin fırınlarını kapatması halinde ülkede söz konusu ürünleri üreten tek üretici Tata Steel UK’in üretimi bir süreliğine azalacak, bu da yerel talebi karşılamak için daha fazla ithalat yapılmasına yol açacak. Dolayısıyla söz konusu ürüne yönelik mevcut vergiye tabi kotalar yetersiz kalacak.

Kota tonajı aşıldığında ödenen %25 oranındaki verginin askıya alınmasına karar verilirse antidamping vergisine tabi olmayan ürünler İngiltere’ye gümrük vergisi olmadan girecek. TRA başvurulara ve piyasanın mevcut durumuna ilişkin diğer verilere dayanarak Ticaret Bakanlığı’na sıcak haddelenmiş ürünler ve sıcak rulo saca yönelik koruma önleminin dokuz ay süreyle askıya alınmasını önermeyi planlıyor.

Buna ek olarak TRA vergiye tabi kota tonajının Port Talbot tesisinin üretimindeki değişiklikler göz önüne alındığında iç piyasa koşullarına uygun olup olmadığını değerlendirecek. Söz konusu incelemenin önlemleri askıya alma incelemesinden daha uzun sürmesi bekleniyor.