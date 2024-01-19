﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tata Steel UK’in Nisan'dan itibaren Port Talbot’taki çalışanları işten çıkarması bekleniyor

Cuma, 19 Ocak 2024 11:00:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre, Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK sendikanın Port Talbot tesisindeki yüksek fırınların faaliyetini sürdürmeyi ve 3.000’e varan çalışanı güvence altına almayı amaçlayan planını reddetti. Şirket fırınları kapatarak Port Talbot tesisini karbondan arındırma planını sürdürüyor ve ilk işten çıkarmaların Nisan ayında başlaması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Kasım ayında Tata Steel UK işçi sendikalarından gelen tepkiler nedeniyle işten çıkarmalara yönelik açıklamasını ertelemişti.

Tesiste yeşil çelik üretmek amacıyla yeni bir elektrik ark ocağı kurulması için 500 milyon £ tutarında finansman sağlayacağını belirten İngiltere hükümeti, söz konusu finansmanın tesisi dönüştüreceğini ve binlerce kişilik istihdamı koruyacağını belirtirken, sendikalar bu dönüşümü hem çalışanlar hem de İngiltere çelik sektörü için “ezici bir darbe” olarak değerlendiriyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

İngiltere rekabet kurulu Tata Steel UK’e verilecek sübvansiyonu inceleyecek

29 Ara | Çelik Haberler

Tata Steel Port Talbot tesisindeki işten çıkarmalara yönelik açıklamasını erteledi

02 Kas | Çelik Haberler

Tata Steel UK ve Gestamp geri dönüştürülmüş çelik içeriğini iki katına çıkarmak için iş birliği yapıyor

11 Eki | Çelik Haberler

Tata Steel, UK Port Talbot tesisini karbonsuz üretime geçirmek için 500 milyon £ finansman alacak

20 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel UK karbondan arındırma çabaları için hükümetten finansman alabilir

05 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel UK ilk karbonu azaltılmış galvanizli sac teslimatını gerçekleştirdi

03 Tem | Çelik Haberler

Tata Steel Port Talbot tesisindeki yüksek fırınlarından birini kapatabilir

21 Mar | Çelik Haberler

Tata Steel UK Corby tesisindeki indüksiyon fırınlarını değiştirerek karbon emisyonunu azaltacak

14 Mar | Çelik Haberler

Tata Steel UK Shotton tesisindeki iki boyama hattını yeniliyor, bir hat devreye alındı

17 Şub | Çelik Haberler

İngiltere çelik sektörünün yeşil geçişini desteklemek için yardım paketi açıklayabilir

23 Oca | Çelik Haberler