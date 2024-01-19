Tata Steel UK’in Nisan'dan itibaren Port Talbot’taki çalışanları işten çıkarması bekleniyor

Cuma, 19 Ocak 2024 11:00:54 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK sendikanın Port Talbot tesisindeki yüksek fırınların faaliyetini sürdürmeyi ve 3.000’e varan çalışanı güvence altına almayı amaçlayan planını reddetti. Şirket fırınları kapatarak Port Talbot tesisini karbondan arındırma planını sürdürüyor ve ilk işten çıkarmaların Nisan ayında başlaması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Kasım ayında Tata Steel UK işçi sendikalarından gelen tepkiler nedeniyle işten çıkarmalara yönelik açıklamasını ertelemişti.

Tesiste yeşil çelik üretmek amacıyla yeni bir elektrik ark ocağı kurulması için 500 milyon £ tutarında finansman sağlayacağını belirten İngiltere hükümeti, söz konusu finansmanın tesisi dönüştüreceğini ve binlerce kişilik istihdamı koruyacağını belirtirken, sendikalar bu dönüşümü hem çalışanlar hem de İngiltere çelik sektörü için “ezici bir darbe” olarak değerlendiriyor.