British Steel Scunthorpe tesisinin kapatılması için istişare sürecine başladı

Basında yer alan haberlere göre İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, İngiltere hükümetinin 500 milyon £’luk destek teklifini reddetmesinin ardından Scunthorpe tesisindeki iki yüksek fırının devre dışı bırakılması ve çelik haddeleme kapasitesinin düşürülmesi için istişare sürecini başlattı.

Üretici, zorlu piyasa koşulları, getirilen vergiler ve yüksek karbonlu çelik üretiminde çevre maliyetinin artması nedeniyle günlük yaklaşık 700.000£ zarar ettiğini, bu nedenle yüksek fırın ve çelik üretim faaliyetlerinin artık sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

British Steel bu doğrultuda tesisin nasıl devre dışı bırakılacağına yönelik çalışanları ve sendikalar ile bir istişare süreci başlatarak ilgili taraflara üç seçenek sundu. Bu seçenekler arasında yüksek fırınların 2025 yılının Haziran ayına kadar, 2025’in Eylül ayında ya da 2025’in Eylül ayından daha sonraki bir tarihte kapatılması bulunuyor.