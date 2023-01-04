British Steel Scunthorpe tesisinde faaliyetini sürdürebilmek için hükümetten mali destek istiyor

Çarşamba, 04 Ocak 2023 14:26:50 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Çin merkezli Jingye Group’a bağlı İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel Scunthorpe tesisindeki yüksek fırınlarının faaliyetini sürdürmek için hükümetten yaklaşık 300 milyon$’lık mali destek talep etti.

Tesisin artan enerji maliyetleri nedeniyle günde 1 milyon £ zarar ettiği ve önümüzdeki aylarda iki yüksek fırınından birini kapatacağı söyleniyor. İki yüksek fırın da kapatılırsa ülke genelinde binlerce kişilik istihdam kaybı görülecek ve yerel üretim yeterli olmayacağından Çin’den yapılan çelik ithalatı artacak.