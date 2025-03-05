British Steel Mısır’daki yeşil demir yoluna ray tedarik edecek

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, Mısır’ın ilk tamamen elektrikli ana hat ve yük ağı için Immingham limanından ray tedarik edeceğini açıkladı.

Scunthorpe’ta üretilen 4.500 adet 18 metre uzunluğa sahip raylar, ülkenin yeni demir yolu güzergahı projesini yöneten Mısırlı şirketler F.A.T. ve Orascom tarafından incelendi ve onaylandı. Hattın İskenderiye’den kuzeybatıda Akdeniz kıyılarına ve doğuda Süveyş Körfezi ile Kızıldeniz’e kadar uzanarak Mısır’ın ulaşım sisteminde devrim yaratması bekleniyor.