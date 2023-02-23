British Steel küresel ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için kok fırınlarını kapatacak

Perşembe, 23 Şubat 2023 12:15:38 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, ekonomik yavaşlama, artan enflasyon ve yüksek enerji fiyatları gibi küresel ekonomik zorlukların üstesinden gelme ve şirket için sürdürülebilir bir gelecek oluşturma çabalarının bir parçası olarak Scunthorpe tesisinde yer alan kok fırınlarını kapatma planlarını doğruladı.

Şirket geçtiğimiz yıl enerji ve karbon faturalarının toplam 190 milyon £ arttığını ve bunun işletme maliyetlerini yükselttiğini belirtti.

Fırınların kapatılması şirketin Scunthorpe tesisinde 260 kişilik istihdam kaybına yol açabilir. British Steel CEO’su Xifeng Han, “Sendikalar kok fırınlarını kapatmak istediğimizi biliyorlar. Şirket, binlerce çalışan ve tedarik zincirimizdeki birçok kişi için uzun vadeli güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamak üzere sendikalarla yakın bir şekilde çalışacağız. Ayrıca işletme genelinde diğer potansiyel maliyet tasarrufu önlemleri aramaya devam ediyoruz,” dedi.

Söz konusu kok fırınlarının kullanım ömürlerinin sona erdiği, kapatılmalarının hava ve su emisyonlarında azalma da dahil olmak üzere çevresel faydalar sağlayacağı anlaşılıyor. Buna ek olarak fırınların kapatılması şirketin faaliyetlerinin devam etmesi için kok ithal etmesine neden olacak.