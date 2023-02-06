British Steel kok fırınlarını kapatabilir

Pazartesi, 06 Şubat 2023 15:37:45 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, Scunthorpe tesisinde yer alan kok fırınlarını kapatmayı ve dolayısıyla binlerce kişiyi işten çıkarmayı düşünüyor.

İşçi sendikalarının geçtiğimiz hafta konuya ilişkin bilgilendirildiği ve kapatmanın 1.200 kişinin işsiz kalmasına yol açacağı ifade edildi.

Üretici işten çıkarmalarla ilgili görüşmelere henüz başlamamış ve tarih vermemiş olsa da bu durumun yüksek fırınlardan birinin kapatılması riskini artırabileceği söylendi.

İngiltere hükümeti yakın zaman önce düşük karbon salımlı üretime geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla Tata Steel ve British Steel’e 300 milyon £’luk mali destek teklif etmişti.