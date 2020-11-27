British Steel artan üretimi desteklemek için işe alım yapacak

Cuma, 27 Kasım 2020 14:40:46 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, Scunthorpe ve Teesside tesislerinde artan üretimi desteklemek için 66 kişiyi işe alacağını açıkladı.

Şirket, halihazırda yaklaşık 300 kişiyi istihdam eden ve palet ile son teknoloji profiller de dahil olmak üzere bir dizi vasıflı mamul üreten Skinningrove’da bulunan özel profil birimindeki imalat pozisyonları için 41 kişi ve Kuzey Lincolnshire’daki genel merkezine 25 stajyer işe almak istiyor. Bu yeni pozisyonlar, Mayıs ayında Teesside profil tesisinde ekstra vardiyada görev almak üzere istihdam edilen 40 çalışana ek olacak.

Skinningrove’da vinç kullanımı, makine ve işlem operasyonu, forklift kullanımı ve manuel taşımayı içerecek üretim operatörleri için boş pozisyon bulunuyor.

Skinningrove Tesis Müdürü David Hogg, “Şu anda pazartesiden cumaya günde 24 saat çalışıyoruz, ancak baharda 7/24 operasyona geçiyoruz. Yeni üretim operatörlerimiz bunu başarmamıza yardımcı olacak ve vasıflı mamullerimize yönelik artan küresel talebi karşılamamızı sağlayacak,” dedi.