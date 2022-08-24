Brezilya’nın yassı mamul satışları Temmuz ayında arttı

Çarşamba, 24 Ağustos 2022 09:44:51 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 302.800 mt kıyasla 315.300 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları bir önceki ay kaydedilen 315.700 mt’a kıyasla 332.300 mt seviyesine geriledi. Böylelikle yassı mamul stokları Haziran ayında kaydedilen 789.300 mt’a kıyasla 806.200 mt seviyesine çıkarken, stok devir hızı ise 2,6 ay seviyesinde yer almaya devam etti.

Aynı ayda, distribütörlerin kalın levha, sıcak sac, soğuk sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı bir önceki ay kaydedilen 110.200 mt seviyesine kıyasla 115.000 mt oldu.

INDA, Ağustos ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının aylık %5 ve satışlarının aylık %2,5 artacağını tahmin ediyor.

2021 yılının Temmuz ayıyla kıyaslandığında, bu yılın Temmuz ayında Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları %20,6 ve alımları %12,3 artarken, ithalat %47,8 düştü.