Brezilya’nın çelik ürünlerindeki ticaret açığı Çin’den yapılan ithalattaki düşüşün etkisiyle 2026’nın Mart ayında geriledi

Perşembe, 16 Nisan 2026 09:52:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya 2026’nın Mart ayında 112,384 milyon $ değerinde 157.333 mt nihai mamul ihraç ederken, 265,590 milyon $ değerinde 398.311 mt ithalat yaptı. Şubat ayında 108,128 milyon $ değerinde 148.164 mt ihracat ve 291,674 milyon $ değerinde 442.557 mt ithalat yapılmıştı.

Yüksek ithalat tonajı Şubat ayında olduğu gibi büyük ölçüde Çin çıkışlı kaplamalı yassı mamul ithalatından kaynaklandı. Mart ayında bu ürünlerin ithalatı 190.420 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu sevkiyatların Çin çıkışlı bu ürünlere uygulanan antidamping vergilerini aşmasının beklendiği ifade edildi.

Mart ayında Çin’den yapılan toplam ithalat, toplam ithalatın %63’üne denk gelirken, bu oran Şubat ayında %71 seviyesindeydi.

Mart ayı verileri tonaj bazında ticaret açığının 240.978 mt olduğunu gösterirken, bu seviye Şubat ayında 294.393 mt olmuştu. Mart ayında ABD doları bazında ise 153,205 milyon $ ticaret açığı kaydedilirken, Şubat ayında 183,545 milyon $ seviyesinde kaydedilmişti.

Tonaj bazında Mart ayında en fazla ihraç edilen ürünler filmaşin (%26), inşaat demiri (%22,8), sıcak rulo sac (%20,4) ve soğuk sac (%17) oldu.


