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Brezilya’nın galvanizli sac ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %39, ithalatı %37 düştü

Salı, 16 Haziran 2026 09:49:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex’e göre Brezilya Mayıs ayında 27.000 mt galvanizli sac ihraç etti. Söz konusu tonaj Nisan ayında kaydedilen 44.300 mt’a kıyasla düşüş gösterdi.

Bu düşüşte Arjantin’e yapılan sevkiyatların Nisan ayındaki 37.600 mt seviyesinden yalnızca 100 mt’a gerilemesi etkili oldu. Arjantin’e yapılan sevkiyatların ortalama fiyatı 1.160$/mt seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayında ABD, Brezilya’nın başlıca ihracat noktası olurken, CSN tarafından ülkeye 886$/mt seviyesinden 26.900 mt sevkiyat gerçekleştirildi.

Aynı dönemde Brezilya’nın galvanizli sac ithalatı Nisan ayındaki 19.900 mt seviyesinden 12.500 mt’a geriledi.

Söz konusu düşüşte Brezilyalı yetkililerin Şubat ayında ilgili kaplamalı yassı çelik ürünlerine antidamping vergisi uygulamaya başlamasının ardından Çin’den yapılan ithalatın azalması yine belirleyici oldu.

Çin’den yapılan galvanizli sac ithalatı Nisan ayındaki 7.900 mt seviyesinden Mayıs ayında 5.000 mt’a düştü.

Mayıs ayında galvanizli sac ithalatının 12.100 mt’u Asya’dan 654$/mt FOB seviyesinden, 400 mt’u ise Avrupa’dan 1.325$/mt FOB seviyesinden gerçekleştirildi.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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