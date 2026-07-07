ArcelorMittal Pecém sıcak rulo sac projesine 6,8 milyon $’lık mühendislik yatırımı yapacak

Yerel basındaki haberlere göre Brezilya merkezli ArcelorMittal Pecém, Ceará eyaletindeki Pecém tesisinde sıcak rulo sac üretimine yönelik yeni bir üretim hattı geliştirme projesinin ilk aşamasının onaylandığını belirtti.

Tahmini 35 milyon BRL’lik (6,8 milyon $) ilk yatırım, teknik çalışmalar, mühendislik faaliyetleri ve proje geliştirme süreçleri için kullanılacak. Şirket, bu aşamanın henüz inşaat çalışmalarını veya makine alımlarını kapsamadığını belirtti.

Projenin bu teknik aşamanın ardından ilerlemesi halinde söz konusu yatırım halihazırda daha düşük katma değerli yarı mamul bir ürün olan slab üretimine odaklanan Pecém tesisi için önemli bir dönüşüm anlamına gelecek. Planlanan haddehane ile tesis sıcak rulo sac üretebilecek, ürün portföyünü genişletebilecek ve yıllık 3 milyon mt’luk çelik üretim kapasitesini korurken yeni pazarlara hizmet verebilecek.

ArcelorMittal merkezinden nihai onay gerekiyor

Söz konusu açıklama Ceará’da teknolojik modernizasyon ve daha yüksek katma değerli çelik üretimine yönelik ilerlemeye işaret etse de ArcelorMittal, projenin daha fazla değerlendirmeye tabi olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Fiziki inşaatın başlaması mühendislik çalışmalarının sonucuna ve en önemlisi çok uluslu şirketin yönetim kurulu tarafından verilecek nihai onaya bağlı olacak.

Ceará eyalet hükümetine göre projenin hayata geçirilmesi halinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 4,5 milyar BRL’ye (872 milyon $) ulaşabilir. Ceará Valisi Elmano de Freitas, projenin inşaat aşamasında yaklaşık 3.000 kişilik istihdam yaratabileceğini ve aynı zamanda eyaletin sanayi altyapısının gelişimini destekleyeceğini belirtti.

Projenin Ceará’nın sanayi zincirini güçlendirmesi bekleniyor

Pecém’de sıcak rulo sac haddesinin kurulma ihtimalinin Ceará’daki sanayi sektörü tarafından yakından takip edildiği ifade edildi. Ceará Valisi Elmano de Freitas, projenin yerli üretimin gelişimi ve Ceará için hedeflenen sanayi büyümesi açısından önemli olacağını ifade ederek eyaletin daha fazla ilerleyebilmesi için temel sanayinin gerekli olduğunu söyledi.