Brezilya’nın nihai mamuller için dış ticaret açığı antidamping önlemleri nedeniyle düşmeye devam ediyor

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı’na bağlı dış ticaret sekreterliği SECEX’in verilerine göre Brezilya Mayıs ayında 111,68 milyon $ değerinde 149.565 mt nihai mamul ihraç ederken, 130,99 milyon $ değerinde 175.927 mt ithalat gerçekleştirdi.

Buna karşılık Brezilya Nisan ayında 134,41 milyon $ değerinde 176.394 mt ihracat ve 161,83 milyon $ değerinde 218.767 mt ithalat yapmıştı. Mayıs ayı toplamları, Nisan ayındaki 42.372 mt açıkla karşılaştırıldığında 26.362 mt’luk ticaret açığına işaret etti.

ABD doları bazında ise Mayıs ayında 19,31 milyon $ açık kaydedilirken, Nisan ayında bu rakam 27,41 milyon $ seviyesindeydi.

Açığın üst üste ikinci ayda da azalması, Brezilyalı yetkililerin Şubat ayında Çin çıkışlı kaplamalı yassı mamul ve soğuk rulo saca yönelik getirdiği antidamping önlemlerinin etkili olduğunu gösterdi.

Analistler Çin’den yapılan ithalatın düşmeye devam etmesi ve sıcak rulo sac ithalatının da koruma önlemleri kapsamına alınabilecek olması nedeniyle açığın Haziran ayında daha da daralmasını bekliyor.

Mayıs ayında Çin’den yapılan toplam ithalat, Nisan ayındaki %47 seviyesine kıyasla toplam ithalatın %41’ine denk geldi.

Tonaj bazında Mayıs ayında başlıca ihraç edilen ürünler filmaşin (%28), inşaat demiri (%26), kaplamalı yassı çelik ürünleri (%25) ve sıcak rulo sac (%12) oldu. Başlıca ithal edilen ürünler ise kaplamalı yassı çelik ürünleri (%37), sıcak rulo sac (%26), inşaat demiri (%11) ve çelik teller (%9) olarak kaydedildi.