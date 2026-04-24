Brezilya’nın yassı mamul satışları 2026’nın Mart ayında %18,4 yükseldi

Cuma, 24 Nisan 2026 10:01:02 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Mart ayında bir önceki ay kaydedilen 297.200 mt’a kıyasla 351.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Şubat ayına kıyasla %16 artışla 354.800 mt seviyesine çıktı. Böylelikle stoklar aylık %0,2 artışla 1,14 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 3,2 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı %33 düşüşle 271.400 mt oldu.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %6,1 ve %7,3 artış gösterirken, ithalat %21 geriledi. Nisan ayında alımların ve satışların aylık bazda %21 azalması bekleniyor.


Etiketler: Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’nın galvanizli sac ithalatı Çin çıkışlı kaplamalı yassı ürünlere antidamping vergisi uygulanmasının ardından ...

20 Nis | Çelik Haberler

Brezilya’nın çelik ürünlerindeki ticaret açığı Çin’den yapılan ithalattaki düşüşün etkisiyle 2026’nın Mart ayında ...

16 Nis | Çelik Haberler

Brezilya’nın yassı mamul satışları 2026’nın Şubat ayında yukarı yönlü

27 Mar | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları iki hafta öncesine kıyasla yükseldi

25 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları son bir aydır yatay seyir izliyor

19 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları altı haftadır değişmedi

05 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları iki haftadır değişmedi

04 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın nihai mamuller için ticaret açığı 2026’nın Ocak ayında azaldı

20 Şub | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları dört haftadır yatay

19 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları sekiz haftadır aynı seviyede

19 Şub | Yassı Ürünler ve Slab





