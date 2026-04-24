Brezilya’nın yassı mamul satışları 2026’nın Mart ayında %18,4 yükseldi

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Mart ayında bir önceki ay kaydedilen 297.200 mt’a kıyasla 351.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Şubat ayına kıyasla %16 artışla 354.800 mt seviyesine çıktı. Böylelikle stoklar aylık %0,2 artışla 1,14 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 3,2 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı %33 düşüşle 271.400 mt oldu.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %6,1 ve %7,3 artış gösterirken, ithalat %21 geriledi. Nisan ayında alımların ve satışların aylık bazda %21 azalması bekleniyor.