Brezilya’nın galvanizli sac ithalatı Çin çıkışlı kaplamalı yassı ürünlere antidamping vergisi uygulanmasının ardından geriledi

Pazartesi, 20 Nisan 2026 10:11:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Secex’in verilerine göre Brezilya Mart ayında 10.300 mt galvanizli sac ihraç ederken, 67.800 mt galvanizli sac ithal etti. Söz konusu rakamlar Şubat ayında sırasıyla 12.400 mt ve 99.600 mt seviyesinde yer almıştı.

Şubat ayındaki ihracatın tamamı Arjantin’e yönelik oldu. ArcelorMittal 1.508$/mt FOB seviyesinden 7.100 mt, Usiminas ise 1.174$/mt FOB seviyesinden 3.200 mt sevkiyat gerçekleştirdi.

İthalatın 67.600 mt’luk kısmı Asya’dan gelirken, bunun 64.500 mt’luk bölümü Çin’den 580$/mt FOB seviyesinden yapıldı. İtalya’dan ise 1.697$/mt FOB seviyesinden 200 mt ithalat gerçekleştirildi.

Mart ayındaki ihracat, Şubat ayında olduğu gibi düşük seviyede kaldı. Ocak ayındaki 30.900 mt’un aksine ABD’ye sevkiyat yapılmadı.

İthalattaki düşüş, Brezilyalı yetkililer tarafından uygulanan antidamping vergilerinden etkilenen Çin çıkışlı sevkiyatların azalmasını yansıttı.

Piyasa kaynaklarına göre söz konusu ithalatın önümüzdeki aylarda daha da gerilemesi bekleniyor.


