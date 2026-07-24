Brezilya'nın nihai mamuller için ticaret açığı ithalattaki artışla Haziran ayında büyüdü

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği SECEX'in verilerine göre Brezilya Haziran ayında 113,01 milyon $ değerinde 145.038 mt nihai mamul ihraç ederken, 215,17 milyon $ değerinde 283.624 mt nihai mamul ithal etti.

Mayıs ayında ise Brezilya'nın nihai mamul karbon çeliği ihracatı 111,68 milyon $ değerinde 149.565 mt, ithalatı da 130,99 milyon $ değerinde 175.927 mt seviyesinde yer almıştı.

Haziran ayında ticaret açığı tonaj bazında 138.586 mt seviyesine çıkarak Mayıs ayında kaydedilen 26.362 mt'ye kıyasla belirgin bir artış gösterdi. Mayıs-Haziran döneminde kaplamalı yassı mamul ithalatının %114 artması, tonaj bazındaki açığın büyümesinde başlıca etken oldu.

Değer bazında ticaret açığı ise Mayıs ayındaki 27,4 milyon $ seviyesinden Haziran ayında 102,57 milyon $'a yükseldi.

Haziran ayında ihracatta hacim bazında en büyük payı %23,6 ile sıcak rulo sac alırken, söz konusu ürünü %23,4 ile filmaşin, %19,1 ile kaplamalı yassı mamuller ve %9,2 ile soğuk rulo sac takip etti.

İthalatta ise kaplamalı yassı mamuller %49,2 ile ilk sırada yer alırken, sıcak rulo sacın payı %20,7 ve soğuk rulo sacın payı %12,8 oldu.

Çin'den yapılan ithalat Haziran ayında Brezilya'nın toplam nihai mamul ithalatının %29'unu oluşturarak son yılların en düşük payına gerilerken, bu oran Mayıs ayında %41 seviyesindeydi. Söz konusu düşüş, Brezilyalı yetkililerin Çin'den ithal edilen soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı mamullere yönelik uygulamaya koyduğu antidamping önlemlerinin etkisini yansıttı.