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Brezilya'nın nihai mamuller için ticaret açığı ithalattaki artışla Haziran ayında büyüdü

Cuma, 24 Temmuz 2026 10:06:06 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği SECEX'in verilerine göre Brezilya Haziran ayında 113,01 milyon $ değerinde 145.038 mt nihai mamul ihraç ederken, 215,17 milyon $ değerinde 283.624 mt nihai mamul ithal etti.

Mayıs ayında ise Brezilya'nın nihai mamul karbon çeliği ihracatı 111,68 milyon $ değerinde 149.565 mt, ithalatı da 130,99 milyon $ değerinde 175.927 mt seviyesinde yer almıştı.

Haziran ayında ticaret açığı tonaj bazında 138.586 mt seviyesine çıkarak Mayıs ayında kaydedilen 26.362 mt'ye kıyasla belirgin bir artış gösterdi. Mayıs-Haziran döneminde kaplamalı yassı mamul ithalatının %114 artması, tonaj bazındaki açığın büyümesinde başlıca etken oldu.

Değer bazında ticaret açığı ise Mayıs ayındaki 27,4 milyon $ seviyesinden Haziran ayında 102,57 milyon $'a yükseldi.

Haziran ayında ihracatta hacim bazında en büyük payı %23,6 ile sıcak rulo sac alırken, söz konusu ürünü %23,4 ile filmaşin, %19,1 ile kaplamalı yassı mamuller ve %9,2 ile soğuk rulo sac takip etti.

İthalatta ise kaplamalı yassı mamuller %49,2 ile ilk sırada yer alırken, sıcak rulo sacın payı %20,7 ve soğuk rulo sacın payı %12,8 oldu.

Çin'den yapılan ithalat Haziran ayında Brezilya'nın toplam nihai mamul ithalatının %29'unu oluşturarak son yılların en düşük payına gerilerken, bu oran Mayıs ayında %41 seviyesindeydi. Söz konusu düşüş, Brezilyalı yetkililerin Çin'den ithal edilen soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı mamullere yönelik uygulamaya koyduğu antidamping önlemlerinin etkisini yansıttı.

LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.


Etiketler: Uzun Ürünler Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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