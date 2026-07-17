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Brezilya’nın galvanizli sac ihracatı 2026’nın Haziran ayında %20 azalırken, ithalatı dört kattan fazla arttı

Cuma, 17 Temmuz 2026 10:15:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex tarafından açıklanan verilere göre Brezilya’nın galvanizli sac ihracatı Haziran ayında Mayıs ayındaki 27.000 mt seviyesinden 21.700 mt seviyesine gerilerken, galvanizli sac ithalatı aynı dönemde 12.500 mt seviyesinden dört kattan fazla artışla 55.500 mt seviyesine çıktı.

İhracattaki düşüş temel olarak ABD’ye yapılan sevkiyatların %59 azalmasından kaynaklanırken, galvanizli sac ithalatındaki artışta Asya’dan gerçekleştirilen alımlar etkili oldu. Brezilya haziran ayında Asya’dan FOB bazında ortalama $674/mt fiyatla toplam 54.900 mt, Avrupa’dan ise ortalama $1.271/mt fiyatla 600 mt galvanizli sac ithal etti.

Söz konusu ayda ABD, CSN tarafından FOB bazında ortalama $910/mt fiyatla sevk edilen 10.900 mt ile Brezilya’nın en büyük galvanizli sac ihracat pazarı oldu. ArcelorMittal Arjantin’e FOB bazında ortalama $1.443/mt fiyatla 7.600 mt, Usiminas ise aynı ülkeye FOB bazında ortalama $1.167/mt fiyatla 3.200 mt galvanizli sac ihraç etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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