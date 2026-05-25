Brezilya’nın nihai mamuller için ticaret açığı antidamping önlemleri sayesinde azaldı

Pazartesi, 25 Mayıs 2026 09:58:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre Brezilya 2026'nın Nisan ayında 134,41 milyon $ değerinde 176.394 mt nihai mamul ihraç ederken, 161,83 milyon $ değerinde 218.767 mt ürün ithal etti. Mart ayında 112,384 milyon $ değerinde 157.333 mt ihracat ve 265,590 milyon $ değerinde 398.311 mt ithalat yapılmıştı.

Nisan ayı verileri tonaj bazında ticaret açığının Mart ayındaki 240.978 mt seviyesine kıyasla 42.372 mt olduğunu gösterdi. Dolar bazında açık ise Mart ayındaki 153,20 milyon $ seviyesine kıyasla Nisan ayında 27,41 milyon $ oldu.

Hem tonaj hem de değer bazında açıkta görülen keskin düşüş, Brezilya hükümetinin Şubat ayında Çin çıkışlı kaplamalı yassı ürünler ve soğuk rulo saca yönelik uygulamaya aldığı antidamping önlemlerinin etkili olduğunu gösteriyor. Analistler, Çin’den ithalatın düşmeye devam etmesi ve sıcak rulo sac ithalatının da koruma önlemleri kapsamına alınma ihtimali nedeniyle açığın Mayıs ayında daha da daralmasını ve hatta fazlaya dönmesini bekliyor.

Nisan ayında Çin’den yapılan toplam ithalat, Mart ayındaki %63 seviyesine kıyasla toplam ithalatın %47’sine denk geldi.

Tonaj bazında Nisan ayında başlıca ihraç edilen ürünler kaplamalı yassı ürünler (%29), inşaat demiri (%25), sıcak rulo sac (%19) ve filmaşin (%17) oldu.

Başlıca ithal edilen ürünler ise kaplamalı yassı ürünler (%41), sıcak rulo sac (%19), soğuk rulo sac (%11), inşaat demiri ve çelik tel (her biri %9) oldu.


