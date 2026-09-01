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ArcelorMittal Brasil yeni soğuk haddehane ve kaplama hattına yatırım yapacak

Salı, 01 Eylül 2026 10:49:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal'in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Brasil, Espírito Santo eyaletinin Serra kentindeki Tubarão tesisinde yeni bir soğuk haddehane ve kesintisiz kaplama hattı kurmak üzere 4-5 milyar BRL (740-925 milyon $) tutarında yatırımı onayladığını açıkladı.

Yatırım, üreticinin otomotiv, inşaat ve beyaz eşya sektörlerine yönelik yüksek katma değerli soğuk haddelenmiş ve metalik kaplamalı çelik ürünleri üretimini artırmasını sağlayacak.

Yeni kaplama hattı yıllık 560.000 mt kapasiteye sahip olacak

Yeni kesintisiz kaplama hattı, ArcelorMittal'in Tubarão tesisinde halihazırda üretilen sıcak rulo sacları işleyerek yıllık 560.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak.

İnşaat çalışmalarının 2026 yılında başlaması ve yaklaşık üç buçuk yıl sürmesi, faaliyetlerin ise 2030 yılının ilk yarısında başlaması planlanıyor.

İnşaat aşamasında en yoğun dönemde yaklaşık 3.000 kişilik istihdam yaratılması, tesisler faaliyete geçtiğinde ise yaklaşık 450 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

ArcelorMittal Brezilya'da nihai ürün faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor

ArcelorMittal, yatırımın nihai ürün faaliyetlerine ve Brezilya piyasasının büyüme potansiyeline daha fazla odaklanarak ürün portföyünü çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

ArcelorMittal, Tuper, Tekno, Dânica ve Perfilor'u satın alarak Brezilya'daki nihai ürün faaliyetlerini halihazırda genişletirken, söz konusu şirketler otomotiv, petrol ve doğal gaz, inşaat, fotovoltaik enerji ve boyalı sac piyasalarına yönelik ürün ve çözümler sunuyor.

ArcelorMittal Brasil Başkanı ve ArcelorMittal Flat Steel LATAM CEO'su Jorge Oliveira'ya göre Tubarão'daki yeni yatırım, şirketin özellikle otomotiv, beyaz eşya ve inşaat sektörleri başta olmak üzere yüksek katma değerli piyasalardaki varlığını daha da güçlendirecek.

Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Boyalı Rulo Sac

Kalınlık 0,3 - 1 mm
Genişlik 860 - 1.000 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi ARSLAN PROFIL SAC BORU IMALAT ITH. IHR. SAN. TIC .A.Ş.
Teklifi Gör

Boyalı Trapez Sac

Kalınlık 0,3 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 2 - 7 m
 
Tedarikçi ARSLAN PROFIL SAC BORU IMALAT ITH. IHR. SAN. TIC .A.Ş.
Teklifi Gör

Galvanizli Trapez Sac

Kalınlık 0,3 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 2 - 7 m
 
Tedarikçi ARSLAN PROFIL SAC BORU IMALAT ITH. IHR. SAN. TIC .A.Ş.
Teklifi Gör

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