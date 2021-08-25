Brezilya’nın yassı mamul satışları Temmuz ayında %24 düştü

Brezilya Distribütörler Birliği Inda'nın yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları bu yılın Temmuz ayında, aylık %12,8 ve yıllık %24 düşüşle 261.400 mt seviyesinde kaydedildi.
Brezilyalı distribütörlerin yassı mamul alımları Temmuz ayında aylık %14,8 ve yıllık %6,6 düşüşle 295.900 mt oldu.
Söz konusu ayda, yassı mamul stokları aylık %4,4 artışla 820.200 mt olurken, stok devir hızı ise Haziran ayında kaydedilen 2,6 ayın ardından 3,1 aya yükseldi.
Yerel distribütörlerin yassı mamul ithalatı Temmuz ayında aylık %6,5 düşüşle ve yıllık %181,9 artışla 211.300 mt oldu.
Inda, Ağustos ayında yassı mamul alımlarının aylık %2, satışlarının ise aylık %1,6 düşeceğini tahmin ediyor.