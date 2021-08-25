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Brezilya’nın yassı mamul satışları Temmuz ayında %24 düştü

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 17:39:27 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği Inda'nın yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları bu yılın Temmuz ayında, aylık %12,8 ve yıllık %24 düşüşle 261.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Brezilyalı distribütörlerin yassı mamul alımları Temmuz ayında aylık %14,8 ve yıllık %6,6 düşüşle 295.900 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul stokları aylık %4,4 artışla 820.200 mt olurken, stok devir hızı ise Haziran ayında kaydedilen 2,6 ayın ardından 3,1 aya yükseldi.

Yerel distribütörlerin yassı mamul ithalatı Temmuz ayında aylık %6,5 düşüşle ve yıllık %181,9 artışla 211.300 mt oldu.

Inda, Ağustos ayında yassı mamul alımlarının aylık %2, satışlarının ise aylık %1,6 düşeceğini tahmin ediyor.


Etiketler: yassı ürünler  çelik üretimi  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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