Brezilya’nın yassı mamul satışları Şubat ayında %3,7 düştü

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (Inda) yaptığı açıklamaya göre, çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları bu yılın Şubat ayında aylık %0,7 artışla ve yıllık %3,7 düşüşle 300.700 mt seviyesinde kaydedildi.
Şubat ayında distribütörlerin yassı mamul alımları aylık %2,8 ve yıllık %8,7 düşüşle 293.800 mt oldu.
Söz konusu ayda, yassı mamul stokları aylık %0,8 düşerek 811.300 mt seviyesinde yer alırken, stok devir hızı ise Ocak ayında kaydedilen 2,7 aya kıyasla değişiklik göstermedi.
Aynı ayda, distribütörlerin yassı mamul ithalatı aylık %10,8 düşüşle ve yıllık %48,6 artışla 151.500 mt seviyesinde yer aldı.
Inda Mart ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının aylık %10 ve satışlarının aylık %15 artacağını tahmin ediyor.