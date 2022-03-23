﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın yassı mamul satışları Şubat ayında %3,7 düştü

Çarşamba, 23 Mart 2022 09:34:41 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (Inda) yaptığı açıklamaya göre, çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları bu yılın Şubat ayında aylık %0,7 artışla ve yıllık %3,7 düşüşle 300.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında distribütörlerin yassı mamul alımları aylık %2,8 ve yıllık %8,7 düşüşle 293.800 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul stokları aylık %0,8 düşerek 811.300 mt seviyesinde yer alırken, stok devir hızı ise Ocak ayında kaydedilen 2,7 aya kıyasla değişiklik göstermedi.

Aynı ayda, distribütörlerin yassı mamul ithalatı aylık %10,8 düşüşle ve yıllık %48,6 artışla 151.500 mt seviyesinde yer aldı.

Inda Mart ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının aylık %10 ve satışlarının aylık %15 artacağını tahmin ediyor.


Etiketler: yassı ürünler  Brezilya  Güney Amerika 

Benzer haberler

16 Şub

Brezilyalı CSN bu ayın sonunda çelik fiyatlarını artırmayı planlıyor
27 Oca

Brezilya’nın yassı mamul satışları Aralık ayında %9,2 düştü
15 Ara

Brezilya’nın yassı mamul satışları Kasım ayında %16,8 düştü
24 Kas

Brezilya’nın yassı mamul satışları Ekim ayında %21,1 düştü
28 Eki

Brezilya’nın yassı mamul satışları Eylül ayında %27,7 düştü
22 Eyl

Brezilya’nın yassı mamul satışları Ağustos ayında %26,6 düştü
25 Ağu

Brezilya’nın yassı mamul satışları Temmuz ayında %24 düştü
06 Ağu

Gerdau Brezilya’daki sıcak sac ve yapısal profil kapasite genişletme projesine 500 milyon $ yatırım yapacak
12 Tem

Siderperu ve NLMK Peru levha satışı için ticari ortaklık kurdu
24 Haz

Brezilya’nın yassı mamul satışları Mayıs ayında %52,7 arttı