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Brezilya'nın soğuk rulo sac ihracatı ve ithalatı 2026'nın Eylül ayında artış kaydetti

Pazartesi, 19 Ekim 2026 10:23:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığına bağlı Dış Ticaret Sekreterliği (Secex) verilerine göre ülkenin soğuk rulo sac ihracatı Ağustos ayındaki 1.880 mt seviyesinden Eylül ayında 2.942 mt seviyesine, ithalatı ise 32.941 mt seviyesinden 48.440 mt seviyesine yükseldi.

Eylül ayında ihracatın tamamı Arjantin'e yapılırken, Usiminas 911$/mt FOB seviyesinden 1.629 mt, ArcelorMittal ise 1.289$/mt FOB seviyesinden 1.313 mt soğuk rulo sac sevk etti.

Brezilya, Asya'dan 624$/mt FOB seviyesinden 47.659 mt, Mısır'dan 810$/mt FOB seviyesinden 674 mt ve İsveç'ten 782$/mt FOB seviyesinden 107 mt soğuk rulo sac ithal etti.

Asya'daki başlıca tedarikçiler, 599$/mt FOB seviyesinden 19.684 mt ile Vietnam ve 678$/mt FOB seviyesinden 18.430 mt ile Güney Kore oldu.

Vietnam, Güney Kore'yi geride bırakarak Brezilya'nın en büyük soğuk rulo sac tedarikçisi konumunu yeniden kazandı. Brezilya'nın Şubat ayında Çin çıkışlı soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı mamullere antidamping önlemleri uygulamaya başlamasından bu yana iki ülke tedarikçi sıralamasında dönüşümlü olarak ilk sırada yer alıyor.

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,5 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,7 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör

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