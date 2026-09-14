ABD ve Avrupa'ya sevkiyat yapılmaması 2026'nın Ağustos ayında Brezilya'nın kalın levha ihracatını düşürdü

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği SECEX'in verilerine göre Brezilya, Ağustos ayında ABD ve Avrupa'ya sevkiyat yapılmaması nedeniyle yalnızca Güney Amerika ülkelerine 2.700 mt kalın levha ihraç etti. söz konusu miktar Temmuz ayında kaydedilen 21.100 mt'a kıyasla keskin bir düşüş gösterdi.

ArcelorMittal 543$/mt FOB'dan 1.800 mt, Usiminas 876$/mt FOB'dan 800 mt ve CSN 794$/mt FOB'dan 100 mt kalın levha ihraç etti.

Brezilya'nın kalın levha ithalatı da Ağustos ayında Temmuz ayındaki 31.900 mt seviyesinden 15.300 mt'a geriledi.

İthalatın 14.500 mt'u 870$/mt FOB ile Avusturya'dan, 500 mt'u 749$/mt FOB ile Çin'den ve 300 mt'u 848$/mt FOB ile diğer Avrupa ülkelerinden gerçekleştirildi. Fiyatların tamamı FOB bazında yer aldı.

Brezilya'nın kalın levha ithalatı genellikle ekonomik olarak makul bulunmadığı için ülkede üretilmeyen vasıflı çelik kalitelerinden oluşuyor.