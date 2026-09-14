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ABD ve Avrupa'ya sevkiyat yapılmaması 2026'nın Ağustos ayında Brezilya'nın kalın levha ihracatını düşürdü

Pazartesi, 14 Eylül 2026 10:00:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği SECEX'in verilerine göre Brezilya, Ağustos ayında ABD ve Avrupa'ya sevkiyat yapılmaması nedeniyle yalnızca Güney Amerika ülkelerine 2.700 mt kalın levha ihraç etti. söz konusu miktar Temmuz ayında kaydedilen 21.100 mt'a kıyasla keskin bir düşüş gösterdi.

ArcelorMittal 543$/mt FOB'dan 1.800 mt, Usiminas 876$/mt FOB'dan 800 mt ve CSN 794$/mt FOB'dan 100 mt kalın levha ihraç etti.

Brezilya'nın kalın levha ithalatı da Ağustos ayında Temmuz ayındaki 31.900 mt seviyesinden 15.300 mt'a geriledi.

İthalatın 14.500 mt'u 870$/mt FOB ile Avusturya'dan, 500 mt'u 749$/mt FOB ile Çin'den ve 300 mt'u 848$/mt FOB ile diğer Avrupa ülkelerinden gerçekleştirildi. Fiyatların tamamı FOB bazında yer aldı.

Brezilya'nın kalın levha ithalatı genellikle ekonomik olarak makul bulunmadığı için ülkede üretilmeyen vasıflı çelik kalitelerinden oluşuyor.

Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Baskılı Saclar

Kalınlık 1 - 2 mm
 
Tedarikçi ANK METAL
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Baklavalı Sac

Kalınlık 2 - 10 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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  S 355 J2 + N
Tedarikçi SEÇKİN METAL NAK. SAN VE TİC A.Ş.
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