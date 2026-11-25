Brezilya'nın entegre dış ticaret sistemi Siscomex tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin nihai çelik ithalatında ortalama navlun Eylül ayında kaydedilen 74$/mt seviyesinden Ekim ayında 78$/mt seviyesine yükseldi.

Sıcak rulo sac ithalatında navlun Hindistan çıkışlı ürünler için 64$/mt, Tayvan çıkışlı ürünler için 68$/mt, Vietnam çıkışlı ürünler için 54$/mt ve Endonezya çıkışlı ürünler için 49$/mt seviyesinde kaydedildi.

Soğuk rulo sac ithalatında navlun Güney Kore'den 61$/mt, Hindistan'dan 64$/mt, Çin'den 50$/mt, Vietnam'dan 67$/mt ve Mısır'dan 29$/mt seviyesinde yer aldı.

Kaplamalı yassı çelik ithalatında navlun Vietnam'dan 66$/mt, Güney Kore'den 77$/mt, Çin'den 72$/mt ve Hindistan'dan 79$/mt seviyesinde kaydedildi.

Filmaşin ithalatında navlun Malezya'dan 65$/mt, Mısır'dan 44$/mt, Almanya'dan 24$/mt, Çin'den 288$/mt ve İspanya'dan 20$/mt seviyesinde yer aldı.

İnşaat demiri ithalatında navlun Mısır'dan 44$/mt, Çin'den 129$/mt, Güney Kore'den 205$/mt ve Türkiye'den 28$/mt seviyesinde kaydedildi.

Lama ithalatında navlun Türkiye'den 22$/mt, Çin'den 272$/mt, İspanya'dan 34$/mt, Romanya'dan 51$/mt ve İtalya'dan 132$/mt seviyesinde yer aldı.

Çelik profil ithalatında navlun Çin'den 131$/mt, Türkiye'den 25$/mt ve İngiltere'den 336$/mt seviyesinde kaydedildi.

Çelik tel ithalatında navlun Çin'den 234$/mt, Mısır'dan 23$/mt, Türkiye'den 32$/mt ve Güney Kore'den 331$/mt seviyesinde yer aldı.

Deniz taşımacılığında genellikle düşük tonajlı sevkiyatlarda navlun daha yüksek oluyor. Orta Doğu'daki savaşın deniz taşımacılığı güzergâhlarında aksamalara yol açması ve gemi yakıtı fiyatlarını artırması nedeniyle Uzak Doğu'dan Brezilya'ya yapılan sevkiyatlarda navlun normalin üzerinde seyretmeye devam ediyor.