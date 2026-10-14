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Brezilya'nın kalın levha ihracatı ABD'ye satışların yeniden başlamasıyla 2026'nın Eylül ayında artış kaydetti

Çarşamba, 14 Ekim 2026 10:24:21 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği SECEX tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin kalın levha ihracatı Ağustos ayında kaydedilen 2.700 mt seviyesinden Eylül ayında 11.100 mt seviyesine yükseldi. Söz konusu artışta ABD'ye sevkiyatların yeniden başlaması ve Güney Amerika'ya satışların artması etkili oldu.

Eylül ayında ABD'ye 781$/mt FOB seviyesinden 8.000 mt ve Güney Amerika'ya 907$/mt FOB seviyesinden 3.100 mt kalın levha ihraç edildi. İhracatçı bazında Usiminas 812$/mt FOB seviyesinden 10.700 mt, CSN 845$/mt FOB seviyesinden 300 mt ve tüccarlar 1.034$/mt FOB seviyesinden 100 mt sevkiyat gerçekleştirdi.

Öte yandan Brezilya'nın kalın levha ithalatı Ağustos ayında kaydedilen 15.300 mt seviyesinden Eylül ayında 2.400 mt seviyesine geriledi. Bu düşüşte, gerekli ölçekte üretimleri ekonomik açıdan uygun olmadığından ülkede üretilmeyen özel çelik kalitelerini genellikle tedarik eden Avusturya'dan sevkiyat yapılmaması etkili oldu.

Söz konusu dönemde Çin'den 792$/mt FOB seviyesinden 1.700 mt, Türkiye'den 718$/mt FOB seviyesinden 600 mt ve Almanya'dan 949$/mt FOB seviyesinden 100 mt kalın levha ithal edildi.

Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 8 mm
Genişlik 2.000 mm
Boy 6.000 mm
  S 355 J2 + N
Tedarikçi SEÇKİN METAL NAK. SAN VE TİC A.Ş.
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Stor Levha

Kalınlık 0,25 - 50 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 3.000 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
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Baskılı Saclar

Kalınlık 1 - 2 mm
 
Tedarikçi ANK METAL
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