Brezilya'nın soğuk rulo sac ithalatı Ağustos 2026'da keskin artış gösterirken, ihracatı geriledi

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ağustos ayında 1.880 mt soğuk rulo sac ihraç edilirken, 32.941 mt soğuk rulo sac ithal edildi. Temmuz ayında ise ihracat 2.355 mt ve ithalat 5.475 mt seviyesinde gerçekleşmişti.

Ağustos ayındaki ihracatın tamamı Arjantin'e gerçekleştirilirken, ArcelorMittal 1.183 mt soğuk rulo sacı 1.226$/mt FOB ve Usiminas 697 mt soğuk rulo sacı 1.032$/mt FOB seviyesinden ihraç etti.

İthalatın 31.906 mt'u 613$/mt FOB seviyesinden Asya'dan, 572 mt'u 756$/mt FOB seviyesinden Avrupa'dan ve 463 mt'u 820$/mt FOB seviyesinden Mısır'dan gerçekleştirildi.

Asya'dan yapılan ithalatın 16.008 mt'u 599$/mt FOB seviyesinden Güney Kore'den, 13.046 mt'u 644$/mt FOB seviyesinden Tayvan'dan, 2.737 mt'u 542$/mt FOB seviyesinden Çin'den ve 115 mt'u 642$/mt FOB seviyesinden Hindistan'dan gerçekleştirildi.

Güney Kore, Vietnam'ı geride bırakarak yeniden Brezilya'nın en büyük soğuk rulo sac tedarikçisi oldu. Brezilya'nın Şubat ayında Çin çıkışlı soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı mamul ithalatına antidamping önlemleri uygulamaya başlamasından bu yana Güney Kore ve Vietnam ülkenin en büyük soğuk rulo sac tedarikçisi konumunda dönüşümlü olarak yer alıyor.