 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya'nın...

Brezilya'nın soğuk rulo sac ithalatı Ağustos 2026'da keskin artış gösterirken, ihracatı geriledi

Pazartesi, 21 Eylül 2026 09:04:47 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ağustos ayında 1.880 mt soğuk rulo sac ihraç edilirken, 32.941 mt soğuk rulo sac ithal edildi. Temmuz ayında ise ihracat 2.355 mt ve ithalat 5.475 mt seviyesinde gerçekleşmişti.

Ağustos ayındaki ihracatın tamamı Arjantin'e gerçekleştirilirken, ArcelorMittal 1.183 mt soğuk rulo sacı 1.226$/mt FOB ve Usiminas 697 mt soğuk rulo sacı 1.032$/mt FOB seviyesinden ihraç etti.

İthalatın 31.906 mt'u 613$/mt FOB seviyesinden Asya'dan, 572 mt'u 756$/mt FOB seviyesinden Avrupa'dan ve 463 mt'u 820$/mt FOB seviyesinden Mısır'dan gerçekleştirildi.

Asya'dan yapılan ithalatın 16.008 mt'u 599$/mt FOB seviyesinden Güney Kore'den, 13.046 mt'u 644$/mt FOB seviyesinden Tayvan'dan, 2.737 mt'u 542$/mt FOB seviyesinden Çin'den ve 115 mt'u 642$/mt FOB seviyesinden Hindistan'dan gerçekleştirildi.

Güney Kore, Vietnam'ı geride bırakarak yeniden Brezilya'nın en büyük soğuk rulo sac tedarikçisi oldu. Brezilya'nın Şubat ayında Çin çıkışlı soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı mamul ithalatına antidamping önlemleri uygulamaya başlamasından bu yana Güney Kore ve Vietnam ülkenin en büyük soğuk rulo sac tedarikçisi konumunda dönüşümlü olarak yer alıyor.

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,7 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,4 - 2,5 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya'nın soğuk rulo sac ticareti 2026'nın Temmuz ayında geriledi

24 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’nın soğuk rulo sac ihracatı ve ithalatı, Arjantin ve Çin ile ticaretin zayıflaması nedeniyle 2026’nın Mayıs ...

18 Haz | Çelik Haberler

Güney Kore Çin’i geride bırakarak Brezilya’nın en büyük soğuk rulo sac tedarikçisi oldu

21 May | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları hafifçe yükseldi

11 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları bir miktar yükseldi

15 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları hafifçe yükseldi

17 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları aynı seviyelerde

12 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları değişiklik göstermedi

13 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları yine değişmedi

18 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları yatay seyre geçti

02 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis