ABD'ye satışların durmasıyla Brezilya'nın sıcak rulo sac ihracatı Eylül'de %91 geriledi

Brezilya, Ağustos ayında 26.400 mt sıcak rulo sac ihraç edip 57.600 mt sıcak rulo sac ithal ederken, Eylül ayında ihracatı 2.300 mt, ithalatı ise 58.800 mt seviyesinde yer aldı.

İhracatı son yılların en düşük aylık seviyesine çeken sert düşüşte, ABD'nin Ağustos ayında 232. Madde kapsamındaki çelik ithalat vergilerini yükseltmesinin ardından bu ülkeye sevkiyat yapılmaması etkili oldu. ABD, bir yıl önce %25 seviyesinde bulunan vergiyi 25 puan artırarak %50'ye yükseltti.

Brezilya, yüksek vergi yürürlüğe girmeden önce gümrük işlemlerinin tamamlanması amacıyla Ağustos ayında ABD'ye 16.200 mt sıcak rulo sac sevk etti. Ocak-Ağustos döneminde ise Brezilya'nın ABD'ye toplam sıcak rulo sac sevkiyatı 81.000 mt oldu.

Eylül ayında ihracatın tamamı Güney Amerika'ya yapılırken, ArcelorMittal 684$/mt FOB seviyesinden 1.600 mt, Usiminas 906$/mt FOB seviyesinden 500 mt ve Gerdau 1.136$/mt FOB seviyesinden 200 mt sevkiyat gerçekleştirdi.

İthalatın 39.000 mt'u 569$/mt FOB seviyesinden Asya'dan, 19.800 mt'u ise 647$/mt FOB seviyesinden Mısır'dan yapıldı. Asya'dan yapılan ithalatın 23.100 mt'unu 554$/mt FOB seviyesinden Güney Kore çıkışlı ürünler oluşturdu.