Brezilya'nın sıcak rulo sac ihracatı ABD'ye satışların yeniden başlamasıyla Ağustos 2026'da %347 arttı

Brezilya Ağustos ayında 26.400 mt sıcak rulo sac ihraç ederken, 57.600 mt sıcak rulo sac ithal etti. Temmuz ayında söz konusu miktarlar sırasıyla 5.900 mt ve 52.300 mt seviyesinde yer almıştı.

İhracattaki keskin artışta, bir önceki ay ihracat gerçekleştirilmeyen ABD'ye 680$/mt FOB seviyesinden yapılan 10.300 mt'luk sevkiyat etkili oldu. Güney Amerika ise 583$/mt FOB seviyesinden 16.100 mt ile Brezilya'nın en büyük ihracat pazarı olmaya devam etti.

İhracatın 25.200 mt'u ArcelorMittal, 1.000 mt'u Gerdau ve 200 mt'u 752$/mt FOB seviyesinden olmak üzere Usiminas tarafından gerçekleştirildi.

İthalatın 56.600 mt'u 510$/mt FOB seviyesinden Asya'dan gerçekleştirilirken, bu miktarın 29.400 mt'unu 480$/mt FOB seviyesinden Japonya çıkışlı malzeme oluşturdu. Mısır'dan ise 574$/mt FOB seviyesinden 1.000 mt sıcak rulo sac ithal edildi.

Kaynaklar, ABD'ye yapılan satışların ülkenin kısa süre önce uygulamaya koyduğu daha yüksek ithalat vergileri öncesinde sevkiyat gerçekleştirme girişimi olduğunu belirtirken, söz konusu stratejinin başarılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.