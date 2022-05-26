Brezilya’nın yassı mamul satışları Nisan ayında azaldı

Perşembe, 26 Mayıs 2022 09:32:21 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (Inda) yaptığı açıklamaya göre, çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 382.900 mt kıyasla 302.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları bir önceki ay kaydedilen 345.900 mt’a kıyasla 250.100 mt seviyesinde yer aldı. Böylelikle yassı mamul stokları Mart ayında kaydedilen 774.300 mt’a kıyasla 721.800 mt seviyesine gerilerken, stok devir hızı ise 2,4 ay seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda, distribütörlerin yassı mamul ithalatı bir önceki ay kaydedilen 125.300 mt seviyesine kıyasla 108.900 mt oldu.

Inda, Mayıs ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının %14 artacağını, satışlarının %5 düşeceğini ve stok seviyelerinin değişiklik göstermeyeceğini tahmin ediyor.

Inda Başkanı Carlos Loureiro, Brezilya’da yerel sıcak sac fiyatlarının uluslararası fiyatların %20 üzerinde bulunduğunu belirtti. Loureiro ayrıca aradaki yüksek fiyat farkına rağmen kur değişimlerinden ileri gelen belirsizlik ve lojistik sektöründeki sıkıntılar nedeniyle ithalatın cazip gelmediğini ekledi.