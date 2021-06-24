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Brezilya’nın yassı mamul satışları Mayıs ayında %52,7 arttı

Perşembe, 24 Haziran 2021 10:10:43 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği Inda'nın yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları bu yılın Mayıs ayında, aylık %6,6 düşüşle ve yıllık %52,7 artışla 320.300 mt seviyesinde kaydedildi.

Brezilyalı distribütörlerin yassı mamul alımları Mayıs ayında aylık %0,1 ve yıllık %74,1 artışla 345.600 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, yassı mamul stokları aylık %3,5 artışla 738.400 mt olurken, stok devir hızı ise Nisan ayında kaydedilen 2,1 ayın ardından 2,3 aya yükseldi.

Yerel distribütörlerin yassı mamul ithalatı Mayıs ayında aylık %50,7 ve yıllık %152,5 artışla 188.900 mt oldu.

Inda, Mayıs ayında yassı mamul alımlarının aylık bazda sabit kalacağını, satışlarının ise aylık %6 düşeceğini tahmin ediyor.


Etiketler: çelik üretimi  yassı ürünler  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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