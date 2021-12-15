Brezilya’nın yassı mamul satışları Kasım ayında %16,8 düştü

Çarşamba, 15 Aralık 2021 09:21:40 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (Inda) yaptığı açıklamaya göre, çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları, bu yılın Kasım ayında, aylık %3,8 ve yıllık %16,8 düşüşle 282.200 mt seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında, distribütörlerin yassı mamul alımları, aylık %1,1 ve yıllık %2,9 düşüşle 283.200 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul stokları aylık %0,1 artarak 827.100 mt seviyesinde yer alırken, stok devir hızı ise Ekim ayında kaydedilen 2,8 aya kıyasla 2,9 aya çıktı.

Aynı ayda, distribütörlerin yassı mamul ithalatı aylık %110,6 ve yıllık %143,2 artışla 241.500 mt seviyesinde yer aldı.

Inda, Aralık ayında, distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının sırasıyla aylık %15 ve %18 düşeceğini tahmin ediyor.