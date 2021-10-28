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Brezilya’nın yassı mamul satışları Eylül ayında %27,7 düştü

Perşembe, 28 Ekim 2021 09:00:03 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (Inda) yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları bu yılın Eylül ayında, aylık %6,2 artışla ve yıllık %27,7 düşüşle 291.500 mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında, Brezilyalı distribütörlerin yassı mamul alımları, aylık %8,6 ve yıllık %12,7 düşüşle 276.600 mt oldu. Söz konusu ayda, yassı mamul stokları aylık %1,8 düşerek 833.200 mt seviyesinde yer alırken, stok devir hızı ise Ağustos ayında kaydedilen 3,1 aya kıyasla 2,9 aya geriledi.

Yerel distribütörlerin yassı mamul ithalatı, Eylül ayında, aylık %11,8 düşüşle ve yıllık %124,9 artışla 167.300 mt oldu.

Inda, Ekim ayında, distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının aylık %5 düşeceğini tahmin ediyor.


Etiketler: Güney Amerika  yassı ürünler  Brezilya  |  benzer haberler »


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