Brezilya’nın yassı mamul satışları Ekim ayında %21,1 düştü

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (Inda) yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları, bu yılın Ekim ayında, aylık %0,6 artışla ve yıllık %21,1 düşüşle 293.400 mt seviyesinde kaydedildi.
Ekim ayında, distribütörlerin yassı mamul alımları, aylık %3,5 artışla ve yıllık %17,4 düşüşle 286.300 mt oldu.
Söz konusu ayda, yassı mamul stokları aylık %0,8 düşerek 826.200 mt seviyesinde yer alırken, stok devir hızı ise Eylül ayında kaydedilen 2,9 aya kıyasla 2,8 aya geriledi.
Inda, Kasım ayında, distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının aylık %3 düşeceğini tahmin ediyor.