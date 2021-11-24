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Brezilya’nın yassı mamul satışları Ekim ayında %21,1 düştü

Çarşamba, 24 Kasım 2021 09:07:18 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (Inda) yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları, bu yılın Ekim ayında, aylık %0,6 artışla ve yıllık %21,1 düşüşle 293.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında, distribütörlerin yassı mamul alımları, aylık %3,5 artışla ve yıllık %17,4 düşüşle 286.300 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul stokları aylık %0,8 düşerek 826.200 mt seviyesinde yer alırken, stok devir hızı ise Eylül ayında kaydedilen 2,9 aya kıyasla 2,8 aya geriledi.

Inda, Kasım ayında, distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının aylık %3 düşeceğini tahmin ediyor.


Etiketler: çelik üretimi  Brezilya  Güney Amerika  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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