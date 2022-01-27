Brezilya’nın yassı mamul satışları Aralık ayında %9,2 düştü

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (Inda) yaptığı açıklamaya göre, çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları Aralık ayında aylık %7,4 ve yıllık %9,2 düşüşle 261.500 mt seviyesinde kaydedildi.
Aralık ayında, distribütörlerin yassı mamul alımları aylık %12,2 ve yıllık %25,4 düşüşle 248.600 mt oldu.
Söz konusu ayda, yassı mamul stokları aylık %1,6 düşerek 814.200 mt seviyesinde yer alırken, stok devir hızı ise Kasım ayında kaydedilen 2,9 aya kıyasla 3,1 aya çıktı.
Aynı ayda, distribütörlerin yassı mamul ithalatı aylık %33,3 düşüşle ve yıllık %74,6 artışla 161.000 mt seviyesinde yer aldı.
Inda, Ocak ayında, distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının aylık %10 artacağını tahmin ediyor.