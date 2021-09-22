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Brezilya’nın yassı mamul satışları Ağustos ayında %26,6 düştü

Çarşamba, 22 Eylül 2021 09:07:01 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (Inda) yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları bu yılın Ağustos ayında, aylık %5 artışla ve yıllık %26,6 düşüşle 274.500 mt seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında, Brezilyalı distribütörlerin yassı mamul alımları, aylık %2,2 artışla ve yıllık %2 düşüşle 302.500 mt oldu. Söz konusu ayda, yassı mamul stokları aylık %3,4 artarak 848.200 mt olurken, stok devir hızı ise Temmuz ayında kaydedilen 3,1 aya kıyasla değişim göstermedi.

Yerel distribütörlerin yassı mamul ithalatı Ağustos ayında aylık %10,2 düşüşle ve yıllık %219,7 artışla 189.700 mt oldu.

Inda, Eylül ayında, yassı mamul alımlarının ve satışlarının ise aylık %2 artacağını tahmin ediyor.


Etiketler: yassı ürünler  çelik üretimi  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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