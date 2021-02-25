Brezilya’nın yassı çelik satışları Ocak ayında %16,2 arttı

Brezilya Distribütörler Birliği Inda'nın yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı çelik satışları bu yıl Ocak ayında aylık %12,7 ve yıllık %16,2 artışla 324.600 mt seviyesinde kaydedildi.
Brezilyalı distribütörlerin yassı çelik alımları bu yıl Ocak ayında aylık %0,8 ve yıllık %13 artışla 335.900 mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu ayda, yassı çelik stokları aylık %1,7 artışla 686.900 mt olurken, stok devir hızı ise Aralık ayında kaydedilen 2,3 ayın ardından 2,1 aya yükseldi.
Yerel distribütörlerin yassı çelik ithalatı Ocak ayında aylık bazda %75 ve yıllık bazda %51,9 artışla 161.400 mt oldu.
Inda, Şubat ayında yassı ürünlerin alımlarının ve satışlarının aylık bazda %5 düşeceğini tahmin ediyor.