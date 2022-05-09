Brezilya’nın tartışmalı demir cevheri projesi için anlaşmaya varılamadı

Pazartesi, 09 Mayıs 2022 09:56:59 (GMT+3) | Sao Paulo

Yakın zaman önce Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti madencilik odası tarafından onaylanan Taquaril projesi için yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılamadı.

Projenin destekçileri Taquaril’in eyaletteki diğer demir cevheri projeleriyle kıyaslandığında küçük ölçekli olduğunu ve çevre ile yerleşim alanları üzerinde çok az bir etki yaratacağını ifade etti.

Söz konusu projeye karşı çıkanlar ise Belo Horizonte’nin tabiatının ve civardaki yaşamın önemli ölçüde etkileneceğini savundu.

Yasama meclisi üyeleri federal savcılığa projenin derhal askıya alınması talebinde bulunacak. Benzer bir başvuru daha önceden eyalet savcılığına da yapılmıştı.