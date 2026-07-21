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Brezilya’nın soğuk rulo sac ihracatı ve ithalatı 2026’nın Haziran ayında arttı

Salı, 21 Temmuz 2026 10:03:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex’in verilerine göre Brezilya Haziran ayında 13.000 mt soğuk rulo sac ihraç ederken, 36.300 mt soğuk rulo sac ithal etti. Mayıs ayında ise söz konusu tonajlar sırasıyla 3.000 mt ve 8.600 mt seviyesinde yer almıştı.

Haziran ayında Usiminas Almanya’ya 745$/mt’dan 9.200 mt ve Arjantin’e 1.039$/mt’dan 700 mt soğuk rulo sac ihraç etti. CSN ABD’ye 841$/mt’dan 1.700 mt sevkiyat gerçekleştirirken, ArcelorMittal Arjantin’e 1.297$/mt’dan 1.400 mt soğuk rulo sac gönderdi.

İthalatın büyük bölümü Asya’dan yapılırken, bölgeden yapılan ithalat Güney Kore’den 560$/mt’dan alınan 20.700 mt dahil olmak üzere toplam 36.200 mt ve ortalama 563$/mt seviyesinde kaydedildi. Avrupa’dan ise 1.264$/mt’dan 100 mt soğuk rulo sac ithal edildi.

Brezilya’nın Çin çıkışlı soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı ürünlere antidamping önlemleri uygulamaya başlamasının ardından Güney Kore, ülkenin önde gelen soğuk rulo sac tedarikçisi olarak Çin’in yerini almaya devam ediyor.

LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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