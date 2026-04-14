Brezilya'nın filmaşin ihracatı 2026’nın Mart ayında %26,2 yükseldi

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre Brezilya'nın filmaşin ihracatı Mart ayında aylık bazda %26,2 artışla Şubat ayındaki 32.400 mt seviyesinden 40.900 mt'a yükseldi.

Başlıca ihracat pazarları Güney Amerika ülkeleri (576$/mt FOB’dan 23.900 mt), ABD (654$/mt FOB’dan 16.300 mt) ve Kanada (842$/mt FOB’dan 700 mt) oldu.

İhracatı gerçekleştiren şirketler ise ArcelorMittal (32.700 mt) ve Gerdau (8.200 mt) oldu.

Öte yandan Brezilya'nın filmaşin ithalatı Şubat ayındaki 6.200 mt seviyesinden 28.500 mt'a yükseldi.

Mart ayında ithalatın gerçekleştirildiği ülkeler ise 537$/mt FOB’dan 17.100 mt ile Mısır, 473$/mt FOB’dan 8.900 mt ile Çin ve 925$/mt FOB’dan 800 mt ile Avrupa oldu.