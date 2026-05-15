Brezilya’nın filmaşin ihracatı Nisan ayında %41 düşerken, ithalatı %77 geriledi

Brezilya’nın filmaşin ihracatı Nisan ayında Mart ayında kaydedilen 40.900 mt seviyesine kıyasla %41 düşüşle 24.100 mt seviyesinde yer aldı. SECEX’e göre söz konusu düşüş, tüm destinasyonlara yapılan ihracat sevkiyatlarının azalmasından kaynaklandı.

İhracat destinasyonları Güney Amerika ülkeleri (589$/mt FOB seviyesinden 15.600 mt), ABD (693$/mt FOB seviyesinden 8.000 mt) ve Kanada (889$/mt FOB seviyesinden 500 mt) oldu.

İhracatçılar ArcelorMittal (19.000 mt) ve Gerdau (5.100 mt) olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Brezilya, Nisan ayında Mart ayında kaydedilen 28.500 mt seviyesine kıyasla %77 düşüşle 6.600 mt filmaşin ithal etti. SECEX verileri söz konusu düşüşün Mısır’dan yapılan sevkiyatlarda kaydedilen %96 oranındaki gerilemeden kaynaklandığını gösterdi.

Nisan ayında ithalat kaynakları Çin (479$/mt FOB seviyesinden 4.700 mt), Almanya (954$/mt FOB seviyesinden 1.300 mt) ve Mısır (552$/mt FOB seviyesinden 600 mt) oldu.