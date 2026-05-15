 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın filmaşin ihracatı Nisan ayında %41 düşerken, ithalatı %77 geriledi

Cuma, 15 Mayıs 2026 09:43:58 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın filmaşin ihracatı Nisan ayında Mart ayında kaydedilen 40.900 mt seviyesine kıyasla %41 düşüşle 24.100 mt seviyesinde yer aldı. SECEX’e göre söz konusu düşüş, tüm destinasyonlara yapılan ihracat sevkiyatlarının azalmasından kaynaklandı.

İhracat destinasyonları Güney Amerika ülkeleri (589$/mt FOB seviyesinden 15.600 mt), ABD (693$/mt FOB seviyesinden 8.000 mt) ve Kanada (889$/mt FOB seviyesinden 500 mt) oldu.

İhracatçılar ArcelorMittal (19.000 mt) ve Gerdau (5.100 mt) olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Brezilya, Nisan ayında Mart ayında kaydedilen 28.500 mt seviyesine kıyasla %77 düşüşle 6.600 mt filmaşin ithal etti. SECEX verileri söz konusu düşüşün Mısır’dan yapılan sevkiyatlarda kaydedilen %96 oranındaki gerilemeden kaynaklandığını gösterdi.

Nisan ayında ithalat kaynakları Çin (479$/mt FOB seviyesinden 4.700 mt), Almanya (954$/mt FOB seviyesinden 1.300 mt) ve Mısır (552$/mt FOB seviyesinden 600 mt) oldu.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’nın soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Mart ayında yaklaşık yedi kat arttı

20 Nis | Çelik Haberler

Brezilya'nın filmaşin ihracatı 2026’nın Mart ayında %26,2 yükseldi

14 Nis | Çelik Haberler

Brezilya'nın galvanizli sac ihracatı 2026’nın Şubat ayında %67 gerilerken, ithalat dört katına çıktı

31 Mar | Çelik Haberler

Brezilya'nın filmaşin ihracatı 2026’nın Şubat ayında düşerken ithalatı sıçradı

16 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2025’in Ocak ayında sert artış kaydetti

13 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2025’in Aralık ayında artış kaydederken, ithalatı düştü

08 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2025’in Kasım ayında artarken, ithalatı azaldı

09 Ara | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı inşaat demiri fiyatları son dört haftadır aynı seviyelerde

24 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2025’in Ekim ayında azaldı

13 Kas | Çelik Haberler

Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2025’in Eylül ayında artış kaydetti

09 Eki | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  6 - 16 mm
TS708/S420/B420C/B420B
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  5,5 - 28 mm
EN 10016-2 AISI1006/1008/1010/1012/1015/1017
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  10 - 20 mm
AKIN DEMİR
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis