 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2025’in Kasım ayında artarken, ithalatı azaldı

Salı, 09 Aralık 2025 08:15:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 10.100 mt’a kıyasla 15.400 mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Güney Amerika ülkelerine 581$/mt FOB’dan 7.200 mt, Guatemala’ya 525$/mt FOB’dan 6.300 mt, ABD’ye 748$/mt FOB’dan 1.700 mt ve Kanada’ya 918$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda Gerdau dış piyasalara 9.000 mt ve ArcelorMittal 6.400 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi. 

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 21.200 mt’a kıyasla 4.800 mt’u 478$/mt FOB’dan Çin, 1.100 mt’u 588$/mt FOB’dan Mısır ve 600 mt’u 904$/mt FOB’dan Almanya çıkışlı olmak üzere toplam 6.500 mt filmaşin ithal etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 50. Hafta, 2025

09 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları üretim düşüşüne ve teşviklere rağmen aşağı yönlü

08 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 49. Hafta, 2025

05 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal uzun mamul fiyatları Aralık ayı hurda fiyatlarının netleşmesi beklendiği için çoğunlukla aynı kaldı

05 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları değişmedi, Aralık ayı hurda fiyatları yeni artışları tetikleyebilir

05 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Avrupa’da uzun mamul fiyatları yüksek seviyelere yerleşti

04 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya’da uzun mamul fiyatları değişmedi ancak zayıf talebe rağmen satıcılar fiyat artırma girişimlerini sürdürüyor

04 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı filmaşin fiyatları hafifçe arttı ancak yakın vadede yatay seyir görülebilir

04 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de uzun mamul fiyatlarındaki artış yalnızca iç piyasada kabul görürken, ihracat teklifleri hiç rekabetçi ...

03 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %0,3 arttı

03 Ara | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Orta Karbonlu Filmaşin
Çap:  5 - 56 mm
MM DEMİR ÇELİK
Teklifi Gör
Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  6 - 16 mm
TS708/S420/B420C/B420B
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  5,5 - 28 mm
EN 10016-2 AISI1006/1008/1010/1012/1015/1017
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis