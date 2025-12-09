Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2025’in Kasım ayında artarken, ithalatı azaldı

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 10.100 mt’a kıyasla 15.400 mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Güney Amerika ülkelerine 581$/mt FOB’dan 7.200 mt, Guatemala’ya 525$/mt FOB’dan 6.300 mt, ABD’ye 748$/mt FOB’dan 1.700 mt ve Kanada’ya 918$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda Gerdau dış piyasalara 9.000 mt ve ArcelorMittal 6.400 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 21.200 mt’a kıyasla 4.800 mt’u 478$/mt FOB’dan Çin, 1.100 mt’u 588$/mt FOB’dan Mısır ve 600 mt’u 904$/mt FOB’dan Almanya çıkışlı olmak üzere toplam 6.500 mt filmaşin ithal etti.