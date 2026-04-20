Brezilya’nın soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Mart ayında yaklaşık yedi kat arttı

Pazartesi, 20 Nisan 2026 10:17:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Mart ayında Brezilya, Şubat ayında kaydedilen 4.000 mt ihracat ve 25.000 mt ithalata kıyasla 26.800 mt soğuk rulo sac ihraç ederken, 11.800 mt ithalat yaptı.

İhracattaki sert artış, Usiminas’ın Almanya’ya tek seferlik olarak gerçekleştirdiği 655$/mt FOB bazındaki 23.200 mt’luk sevkiyattan kaynaklandı. Güney Amerika ülkelerine ise 1.037$/mt FOB bazında 3.600 mt sevkiyat yapıldı.

İthalat ise Güney Kore’den 534$/mt FOB bazında 7.900 mt, Çin’den 616$/mt FOB bazında 3.800 mt ve Avrupa’dan 1.008$/mt FOB bazında 100 mt olarak kaydedildi.

Brezilya’da Çin çıkışlı bu ürüne yönelik antidamping vergilerinin fiilen engelleyici seviyelerde olması nedeniyle Güney Kore kademeli bir şekilde Brezilya’nın başlıca soğuk rulo sac tedarikçisi olarak Çin’in yerini alıyor.


Pazaryeri Teklifleri

Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  6 - 16 mm
TS708/S420/B420C/B420B
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  5,5 - 28 mm
EN 10016-2 AISI1006/1008/1010/1012/1015/1017
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  10 - 20 mm
AKIN DEMİR
Teklifi Gör




