Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2025’in Aralık ayında artış kaydederken, ithalatı düştü

Perşembe, 08 Ocak 2026 13:59:40 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 15.400 mt’a kıyasla 28.000 mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında Güney Amerika ülkelerine 607$/mt FOB’dan 17.000 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 525$/mt FOB’dan 4.000 mt, ABD’ye 702$/mt FOB’dan 3.900 mt, Guatemala’ya 515$/mt FOB’dan 2.500 mt ve Kanada’ya 872$/mt FOB’dan 600 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 21.300 mt ve Gerdau 6.700 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi. 

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 6.500 mt’a kıyasla 2.200 mt’u 529$/mt FOB’dan Çin, 1.200 mt’u 589$/mt FOB’dan Mısır ve 100 mt’u 936$/mt FOB’dan Almanya çıkışlı olmak üzere toplam 3.500 mt filmaşin ithal etti.

Brezilya 2024 yılında yaptığı 276.100 mt ihracata ve 193.200 mt ithalata kıyasla 2025 yılının tamamında 218.800 mt filmaşin ihraç ederken, dış piyasalardan 211.000 mt filmaşin satın aldı.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

