Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %37, ithalatı %85 düştü

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı’na bağlı dış ticaret sekreterliği SECEX verilerine göre Brezilya’nın filmaşin ihracatı Mayıs ayında Nisan ayında kaydedilen 24.100 mt’a kıyasla 15.200 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu düşüş büyük ölçüde Güney Amerika’ya yapılan sevkiyatların %79 azalmasından kaynaklandı.

Mayıs ayında ihracat destinasyonları 11.300 mt ve 709$/mt FOB’la ABD, 3.200 mt ve 577$/mt FOB’la Güney Amerika ülkeleri ile 700 mt ve 815$/mt FOB’la Kanada oldu.

İhracatçılar ArcelorMittal (14.400 mt) ve Gerdau (800 mt) oldu.

Bu arada, Brezilya’nın filmaşin ithalatı Mayıs ayında Nisan ayında kaydedilen 6.600 mt’a kıyasla 1.000 mt seviyesine geriledi. Bu düşüşte özellikle Çin’den yapılan sevkiyatların %92 azalması etkili oldu.

Mayıs ayında ithalat çıkışlı ülkeler 400 mt ve 865$/mt FOB’la Güney Kore, 400 mt ve 641$/mt FOB’la Çin ile 200 mt ve 997$/mt FOB’la Almanya oldu. Fiyatların tamamı FOB seviyesinde yer aldı.