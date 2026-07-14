Brezilya’nın filmaşin ihracatı Haziran ayında neredeyse iki katına çıkarken, ithalatı on kattan fazla arttı

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği SECEX’in verilerine göre ülkenin filmaşin ihracatı Mayıs ayında kaydedilen 15.200 mt seviyesinden Haziran ayında 29.600 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu artışta Güney Amerika’ya yapılan sevkiyatların yedi kattan fazla yükselmesi etkili oldu. Haziran ayında Güney Amerika ülkelerine 577$/mt FOB’dan 23.700 mt, ABD’ye ise 704$/mt FOB’dan 5.900 mt filmaşin ihraç edildi.

İhracatın 22.300 mt’u Gerdau, 6.600 mt’u ArcelorMittal ve 700 mt’u tüccarlar tarafından gerçekleştirildi.

Aynı dönemde Brezilya’nın filmaşin ithalatı Mayıs ayındaki 1.000 mt seviyesinden 10.500 mt seviyesine çıktı. Haziran ayında Mısır’dan 568$/mt FOB’dan 8.100 mt ve Çin’den 467$/mt FOB’dan 2.400 mt filmaşin ithal edildi.