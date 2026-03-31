Brezilya'nın galvanizli sac ihracatı 2026’nın Şubat ayında %67 gerilerken, ithalat dört katına çıktı

Salı, 31 Mart 2026 09:58:26 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre Brezilya Şubat ayında aylık %67 düşüşle 12.400 mt galvanizli sac ihraç ederken, ithalatı dört katına yükselerek 99.600 mt seviyesine ulaştı. Bir önceki ay ihracat 37.500 mt ve ithalat 24.900 mt seviyesinde yer almıştı.

Secex ihracattaki sert düşüşün Ocak ayında ABD'ye yapılan 30.900 mt'lik sevkiyata kıyasla Şubat ayında bu hiç sevkiyat yapılmamasından kaynaklandığını belirtti.

Öte yandan Çin çıkışlı kaplamalı yassı mamul ithalatına getirilen yüksek antidamping vergilerini atlatmak amacıyla bahsi geçen ürün bağlantılarının ithalat tonajını sertçe artırdığı ifade edildi.

Şubat ayındaki ihracatın tamamı Güney Amerika ülkelerine yapıldı. Söz konusu sevkiyatlar ArcelorMittal tarafından 1.436$/mt FOB seviyesinden 8.500 mt ve Usiminas tarafından 1.173$/mt FOB seviyesinden 3.900 mt olarak gerçekleştirildi.

İthalat ise Çin'den 577$/mt FOB seviyesinden 94.400 mt, Güney Kore'den 972$/mt FOB seviyesinden 2.200 mt, Mısır'dan 799$/mt FOB seviyesinden 1.300 mt, Avrupa'dan 935$/mt FOB seviyesinden 1.000 mt ve Vietnam'dan 654$/mt FOB seviyesinden 700 mt oldu.


