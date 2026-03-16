Brezilya'nın filmaşin ihracatı 2026’nın Şubat ayında düşerken ithalatı sıçradı

Pazartesi, 16 Mart 2026 10:18:49 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre Brezilya'nın filmaşin ihracatı Şubat ayında aylık bazda yaklaşık %54 düşüşle Ocak ayındaki 69.600 mt seviyesinden 32.400 mt'a geriledi.

SECEX söz konusu düşüşün başlıca nedeninin ABD'ye yapılan sevkiyatlardaki azalma olduğunu belirtirken, bu ülkeye ihracatın %73 düşüşle FOB bazında ortalama 693$/mt seviyesinden 10.800 mt'a indiğini açıkladı.

Diğer ihracat pazarları ise Güney Amerika ülkeleri (FOB bazında 565$/mt seviyesinden 20.800 mt) ve Kanada (FOB bazında 848$/mt seviyesinden 800 mt) oldu.

İhracatı gerçekleştiren şirketler ArcelorMittal (18.100 mt) ve Gerdau (14.300 mt) oldu.

Öte yandsan Brezilya'nın filmaşin ithalatı Şubat ayında aylık bazda yaklaşık %48 artışla Ocak ayındaki 4.200 mt seviyesinden 6.200 mt'a yükseldi.

Şubat ayında ithalatın gerçekleştirildiği ülkeler ise 546$/mt FOB’dan 4.700 mt ile Mısır, 507$/mt FOB’dan 1.200 mt ile Çin ve 970$/mt FOB’dan 300 mt ile Avrupa oldu.


