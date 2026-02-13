Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2025’in Ocak ayında sert artış kaydetti

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 28.000 mt’a kıyasla 69.900 mt seviyesinde yer aldı.

ABD’ye yapılan ihracat bir önceki ay kaydedilen 3.900 mt’dan 39.800 mt’a çıkarken, fiyat seviyesi 702$/mt FOB yerine 683$/mt FOB’dan kaydedildi. Kalan 29.800 mt’luk ihracat tonajı ise ortalama 589$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine sevk edildi.

ArcelorMittal ihracat tonajının 69.000 mt’luk kısmını, Gerdau ise 600 mt’luk kısmını oluşturdu.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 3.500 mt’a kıyasla 2.200 mt’u 588$/mt FOB’dan Mısır, 1.300 mt’u 482$/mt FOB’dan Rusya, 500 mt’u 676$/mt FOB’dan Çin, 100 mt’u 864$/mt FOB’dan Avrupa ve 100 mt’u 1.112$/mt’dan Arjantin çıkışlı olmak üzere toplam 4.200 mt filmaşin ithal etti.