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Brezilya’nın pik demir ihracatı Temmuz ayında yükseldi

Perşembe, 08 Ağustos 2024 11:27:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki ay kaydedilen 210.300 mt’a kıyasla 353.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 443$/mt FOB’dan 310.800 mt, Avrupa’ya 464$/mt FOB’dan 33.500 mt, Güney Amerika’ya 451$/mt FOB’dan 5.100 ve Asya’ya 520$/mt FOB’dan 4.400 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinden (443$/mt FOB’dan 265.200 mt), kuzeydeki Para ve Maranhão eyaletlerinden (454$/mt FOB’dan 74.400 mt) ve Mato Grosso do Sul eyaletinden (447$/mt FOB’dan 14.200 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Mayıs ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Mayıs ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 430-480$/mt FOB bandında ve 490$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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