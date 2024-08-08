Brezilya’nın pik demir ihracatı Temmuz ayında yükseldi

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki ay kaydedilen 210.300 mt’a kıyasla 353.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 443$/mt FOB’dan 310.800 mt, Avrupa’ya 464$/mt FOB’dan 33.500 mt, Güney Amerika’ya 451$/mt FOB’dan 5.100 ve Asya’ya 520$/mt FOB’dan 4.400 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinden (443$/mt FOB’dan 265.200 mt), kuzeydeki Para ve Maranhão eyaletlerinden (454$/mt FOB’dan 74.400 mt) ve Mato Grosso do Sul eyaletinden (447$/mt FOB’dan 14.200 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Mayıs ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Mayıs ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 430-480$/mt FOB bandında ve 490$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.